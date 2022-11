Paris Hilton réfute sa mère pour avoir du mal à devenir mère et prévient…

La mondaine a choisi de partager un message sur son compte Instagram, après que Kathy Hilton ait assuré que cela lui brisait le cœur de la voir essayer d’avoir un enfant.

La mère de Paris Hilton a surpris tout le monde en assurant à sa fille que cela lui brisait le cœur de voir sa fille lutter pour devenir mère.

Kathy Hilton a déclaré que la mondaine «essaie et essaie», ce qui a poussé la femme de Carter Reum à sortir pour clarifier ces propos.

Paris Hilton a publié une story sur son compte Instagram dans laquelle elle écrit : «Je reçois des tonnes de messages de personnes qui me demandent quand je vais avoir un bébé».

«Mon mari et moi avons toujours voulu profiter de notre première année de mariage ensemble en tant que couple et nous prévoyons toujours de fonder notre famille en 2023», a-t-elle précisé.

Paris Hilton a déclaré qu’elle avait «beaucoup d’embryons sains prêts et attendant de faire partie de (son) Cutesy Crew». «J’ai un horaire de travail et de voyage extrêmement chargé, mais rien ne m’excite plus que de devenir mère en 2023 !

Plus tôt, la mondaine s’est entretenue avec TMZ, où elle a assuré qu’elle ne «savait pas d’où» sa mère avait obtenu cette information et que devenir mère «n’a jamais été du tout un combat» pour elle.

Paris Hilton et Carter Reum ont célébré un an de mariage en novembre dernier. Le couple a commencé leur relation en 2019 et a conclu leur mariage par un mariage spectaculaire de trois jours à Bel-Air.