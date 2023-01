Pamela Anderson : l’actrice ne regrette pas d’avoir épousé Tommy Lee

L’actrice de 55 ans et la star de la musique de 60 ans ont eu une romance turbulente et très médiatisée dans les années 90 – mais Pamela insiste sur le fait qu’elle n’a aucun regret.

La star de ‘Alerte à Malibu’ – qui a Brandon, 26 ans, et Dylan, 25 ans, avec Tommy – a expliqué :

«L’amour de ma vie, c’était Tommy. Et je sais que ce n’était pas parfait mais, vous savez, personne n’est parfait. Oh OK, parfait pour moi. Deux personnes imparfaites et folles. On a fait deux beaux bébés et je n’ai pas de regrets.»

Pamela et Tommy se sont mariés quatre jours seulement après s’être rencontrés. Et aujourd’hui, l’actrice estime que leurs enfants «ne méritaient pas tous les drames» qu’ils ont dû affronter pendant leurs jeunes années.

Pamela – qui a été mariée à Tommy entre 1995 et 1998 – a déclaré au journal The Guardian : «Malgré le patrimoine génétique, ce sont de parfaits gentlemen. En les regardant aujourd’hui, je suis un peu étouffée parce que ce sont des hommes tellement bons.»

Par ailleurs, Pamela a récemment révélé qu’elle a fait son documentaire Netflix afin de prendre «le contrôle du récit pour la première fois».

L’actrice donne à ses fans un regard intime sur son monde dans ‘Pamela, a Love Story’, et la beauté blonde a révélé sa motivation derrière le projet. Elle a déclaré : «Je veux prendre le contrôle du récit pour la première fois.»