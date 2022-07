Paige Spiranac : la femme la plus sexy du monde a fait une grosse révélation

En juin dernier, le magazine Maxim nommait Paige Spiranac la femme la plus sexy du monde. Le mannequin de 29 ans est en tête de la liste des 100 meilleurs et se plaint depuis que le harcèlement dont elle souffre s’est aggravé.

Dans son podcast Playing A Round with Paige Renee, elle a même avoué ressentir beaucoup de peur à cause de certaines situations qu’elle vit. «Un homme est venu vers moi et m’a demandé une photo et je n’y ai pas beaucoup réfléchi. Mais ensuite, il a commencé à dire que je l’avais escroqué de 10 000 $ et a commencé à me menacer. C’était une situation vraiment effrayante. Il s’avère que cet homme a été victime d’une arnaque par un faux profil que quelqu’un a créé et avait un faux numéro, il était fou», a déclaré Spiranac sur son podcast, selon le journal The Sun.

Apparemment, la célébrité a provoqué quelques déboires pour la mannequin et influenceuse, qui a révélé être aux prises avec des problèmes de sécurité depuis un certain temps, ce qui, selon elle, s’est aggravé ces deux derniers mois : «J’ai très peur et je ne sors pas, je commence à avoir l’impression de vivre dans une bulle, et c’est quelque chose que je n’ai jamais vécu. Je ne sais pas qui est là-bas, qui me suit, qui me traque. Je sais beaucoup de gens disent : “Eh bien, cela fait partie de votre travail”. Non, je ne devrais pas», a-t-elle ajouté.