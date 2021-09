«Oui, je l’ai tué» : ce garçon de 14 ans s’effondre en avouant les raisons pour lesquelles il a poignardé son beau-père à mort

Dans un témoignage poignant relayé par le tabloïde britannique The Sun, une femme qui a tranché la gorge d’une fillette de 7 ans dans un parc a été jugée non coupable. Découvrez cette histoire horrifiante qui s’est déroulée en Angleterre.

Selon le média britannique The Sun, une femme a tranché la gorge d’une fillette de 7 ans dans un parc le jour de la fête des mères et a été reconnue «non coupable» du meurtre.

Emily Jones, 7 ans, a été tuée dans un parc

Emily Jones, une fille de 7 ans, a été tuée le jour de la fête des mères. La meurtrière n’est autre que Eltiona Skana, une femme âgée d’une trentaine d’années, qui souffre de troubles mentaux.

Les faits se sont déroulés très rapidement dans des circonstances encore floues. La mère d’Emily, Sarah Barnes, faisait son jogging dans le parc pendant que sa fille s’amusait.

Après quelque temps, Emily s’est mise à appeler sa mère à voix haute en courant vers sa direction. C’est là que le drame s’est produit. Eltiona Skana, qui était assise dans un banc, a soudainement saisi la victime et lui a tranché la gorge à l’aide d’un couteau artisanal.

Eltiona Skana a été jugée non coupable

Suite à cette tragédie, la victime a été transportée en urgence vers un hôpital. Mais malgré les tentatives des médecins pour la sauver, la fillette a succombé à ses blessures.

De son côté, Eltiona Skana a été arrêtée pour meurtre et détenue en vertu de la loi sur la santé mentale. La criminelle a d’abord plaidé non coupable, avant de se filmer dans une vidéo et de se proclamer coupable d’homicide involontaire. Face à ses aveux, l’audience a été ajournée de sept jours afin que les avocats puissent examiner de nouveau le plaidoyer.

Après avoir enquêté sur la meurtrière, la police a découvert qu’elle avait poignardé sa mère et agressé sa sœur, ce qui lui a valu d’être admise à trois reprises dans un hôpital psychiatrique. Eltiona Skana avait été diagnostiquée schizophréne paranoïde.

Elle avait plusieurs boîtes de médicaments antipsychotiques dans son appartement et ne prenait plus son traitement depuis près d’un mois.

Face à ces nouvelles informations, la femme a été déclarée non coupable du meurtre, mais fait face à des accusations d’homicide involontaire.

Un hommage émouvant a été rendu à Emily

On sait que perdre un être cher est une expérience difficile à traverser. Face à ce drame, les parents ont décidé de rendre hommage à leur enfant.

«Emily avait sept ans, c’était notre enfant unique et la lumière de nos vies. Elle était toujours pleine de joie, d’amour et de rire», ont confié les parents endeuillés.

«Emily avait un sourire effronté et était belle à l’intérieur comme à l’extérieur. Elle avait un cœur aussi gros que son sourire», se souviennent-ils avec émotion.