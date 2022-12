Otamendi après sa victoire aux Mondiaux : «Après ça, il n’y a plus rien d’autre…»

Dans les vestiaires après leur victoire en finale, les Gauchos n’ont pas hésité à se moquer de Kylian Mbappé.

«Une minute de silence… pour Mbappé», ont scandé dimanche les joueurs argentins, tout frais champions du monde, après avoir vaincu l’équipe de France et la superstar française en finale du Mondial 2022 (3-3 a.p., 4-2 t.a.b.).

Dans une vidéo diffusée les réseaux sociaux, on voit les Argentins chantant dans leur vestiaire autour d’une table. «Une minute de silence», scandent-ils, avant de s’interrompre.

Et c’est le gardien Emiliano «Dibu» Martinez, l’un des héros de la soirée avec plusieurs parades dont un tir au but arrêté, qui répond : «… pour Mbappé».

L’attaquant français est entré dans l’histoire de la Coupe du monde en devenant le premier joueur depuis l’Anglais Geoff Hurst en 1966 à inscrire un triplé en finale de la Coupe du monde : il a inscrit deux penalties (80e, 118e) et marqué d’une puissante reprise de demi-volée (81e). Cela n’a néanmoins pas suffi aux Français, battus aux tirs au but par la bande à Lionel Messi, auteur d’un doublé (23e, 108e), et Angel Di Maria (36e).

Pris en grippe par le public argentin, Mbappé a été sifflé avant la rencontre au stade de Lusail, puis au moment de la remise de son trophée de meilleur buteur, peut-être en raison de ses propos tenus en mai, lorsqu’il avait décrit un football sud-américain «pas aussi avancé» que son homologue européen, ce qui avait suscité un tollé en Argentine.