On lui demande et il confirme : «Kylian Mbappé vient au Real Madrid…»

L’actrice est réapparue dans l’émission ‘Red Table Talks’ avec sa fille Willow tandis que son mari continue d’être à l’écart des projecteurs médiatiques.

Depuis son scandale notoire lors de la dernière édition des Oscars, on sait peu de choses sur Will Smith. L’acteur reste à l’écart des médias et de la vie publique après être devenu le protagoniste inattendu de ces récompenses après avoir giflé Chris Rock en direct pour un commentaire malheureux sur sa femme.

Contrairement à l’acteur, Jada Pinkett a repris ses engagements professionnels et est réapparue dans l’émission «Red Table Talks» qu’elle présente sur la plateforme Facebook Watch.

En compagnie de sa fille Willow Smith, l’actrice a évoqué pour la première fois la polémique dans laquelle son époux était impliqué, sans toutefois donner trop de détails sur la façon dont l’acteur est.

«Compte tenu de tout ce qui s’est passé ces dernières semaines, la famille Smith s’est concentrée sur la guérison en profondeur», commence-t-il en disant lors de la première de la cinquième saison de l’émission.

«Certaines des découvertes autour de notre guérison seront partagées autour de la table le moment venu. D’ici là… Nous continuerons à proposer des témoignages puissants, inspirants et guérisseurs comme celui de notre premier invité incroyablement impressionnant», a continué d’expliquer Jada Pinkett devant les caméras.

Par la suite, il a cédé sa place à l’invitée de cette semaine, la chanteuse et actrice Janelle Monáe qui a présenté le livre de science-fiction ‘The Memory Librarian: And Other Stories of Dirty Computer’.

Ennuyé par Will Smith

Jada Pinkett assure qu’elle n’est pas encore prête à parler en profondeur de ce sujet qui a fait tant de bruit dans le monde entier.

Malgré ces propos, son entourage a fait passer il y a quelques semaines que l’actrice serait très en colère contre son mari pour avoir utilisé la violence comme moyen de défense face au commentaire de Chris Rock sur son alopécie.

«Elle ne voulait pas que son mari soit impliqué dans quelque chose comme ça pour la défendre», ont déclaré ses proches dans des déclarations à «Us Weekly».

«Elle ne fait pas partie de ces femmes qui ont besoin de protection. Jada est une femme très forte et têtue et peut mener ses propres batailles.»