Nouveau scandale Grealish : une actrice raconte sa nuit avec lui à Mykonos

Chloe Brockett, star de l’émission de téléréalité britannique «TOWIE», dit avoir rencontré le footballeur de Manchester City en Grèce et l’avoir invitée dans sa villa.

Jack Grealish est une fois de plus au milieu de la controverse sur la vie intime trépidante dont il bénéficie en dehors de sa relation avec Sasha Attwood.

Le footballeur de Manchester City est avec elle depuis l’adolescence, mais ces derniers mois, divers témoignages ont été révélés qui ont mis la relation en échec .

Le talentueux footballeur anglais était récemment lié à l’actrice Emily Atack et à la star de ‘Love Island’ Amber Gill, et pour ajouter de l’huile sur le feu, Chloe Brockett également de la télévision a assuré qu’il avait passé une nuit d’amour avec le crack pendant ses vacances à Mykonos.

Brockett, à 21 ans, est l’une des stars de l’émission de téléréalité britannique ‘The Only Way Is Essex’ (‘TOWIE’), un programme qui est sur les écrans anglais depuis plus de dix ans et a maintenu une audience moyenne de plus d’un millions de spectateurs.

De plus, il compte près de 350 000 abonnés et pour eux, il a partagé de nombreuses photos de ses dernières vacances en Grèce, quelques jours au cours desquelles il aurait rencontré Grealish lors d’une soirée de club.

«Jack et moi étions à Mykonos au même endroit, au même moment . Je ne l’avais jamais rencontré ou parlé auparavant. Je ne savais même pas qui il était avant l’Euro, mais je l’ai vu jouer pour l’Angleterre», Chloé a avoué le soleil.

«Nous nous sommes rencontrés au Toy Room (un lieu dont la devise est ‘Les pécheurs sont toujours les bienvenus’) et il s’est dirigé droit vers moi. Je ne sais pas s’il m’a reconnu de ‘TOWIE’ ou non, mais il s’est présenté et nous avons commencé bavarder. Ma première impression de lui était qu’il était vraiment charmant, très bavard et amical. Et il est visiblement très beau. Il avait l’air d’être un garçon adorable.»

«Il n’a utilisé aucune phrase de flirt et nous nous sommes bien amusés, à parler, à boire et à nous amuser. Puis plus tard, il m’a demandé de revenir dans sa villa et j’ai accepté», a- t-il poursuivi. Un témoin s’est également adressé au tabloïd britannique et a confirmé ces propos :

«Chloé a attiré l’attention de Jack lors d’une fête et ils ont passé la journée à boire et à s’amuser ensemble. Elle est visiblement très attirante et il était très élogieux. Après quelques heures, elle lui a suggéré de retourner dans sa villa et elle a accepté. Chloé serait invitée dans les jours suivant les soirées que Jack donnait dans sa luxueuse villa et le joueur aurait plaisanté en disant qu’elle irait regarder Netflix «et se détendre». Mais une blessure qui a conduit une amie de Chloé à l’hôpital et son départ de Mykonos ont empêché de nouvelles retrouvailles.

Quelques jours après que sa petite amie l’ait encouragé à l’Euro

La rencontre de Grealish et Brockett aurait eu lieu quelques jours seulement après que le footballeur eut disputé le Championnat d’Europe, un tournoi dans lequel l’Angleterre a réussi à atteindre la finale.

Tout au long du championnat, Jack a eu le soutien de Sasha Attwood dans les tribunes, mais plus tard à Mykonos le scandale avec Chloé aurait eu lieu. Après ces jours, Grealish a retrouvé la normalité avec son partenaire se rendant à Dubrovnik (Croatie).

Chloe Brokett s’est de nouveau exprimée sur le sujet avec un message pour le couple : «Jack est un gars formidable et un footballeur fantastique. Je lui souhaite ainsi qu’à Sasha tout le meilleur», a- t-il déclaré.

Ainsi, le joueur de City revient parler après les polémiques du passé avec Emily Atack et Amber Gill : «Sasha fait toujours confiance à Jack (…). Ils se sont parlé cœur à cœur, mais ils ont décidé de commencer une nouvelle page car ils s’aiment et veulent travailler sur leur relation», avait confié une source proche du couple en novembre dernier.