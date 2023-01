Nouveau chapitre : Piqué a de nouveau suivi Shakira après des rumeurs d’infidélité à Clara Chía

Après la fureur et les allusions qui sont apparues après que Shakira et Bizarrap ont lancé Music Session Vol 53, de nouvelles rumeurs et événements surviennent dans la telenovela qui rend tout le monde accro.

Que s’ils sont du côté de Piqué, que si Shakira est rancunière ou une femme autonome qui a commencé à facturer, que Clara Chía n’était pas sorora avec Shakira. Une chose est sûre, c’est que ces trois-là font parler tout le monde, ou devrais-je dire quatre ?

Ce qui se passe, c’est que Piqué a de nouveau suivi Shakira et que le troisième en discorde a fait son apparition, et nous ne parlons pas exactement de Clara Chía.

Apparemment, Piqué aurait été infidèle à Clara Chía avec la jeune avocate Julia Puiggali, qui dès que ces rumeurs ont émergé a rendu son compte Instagram privé.

La vérité est que ce feuilleton est loin d’être terminé et tout le monde attend que Clara Chía apparaisse après s’être confinée chez elle à la suite de Music Session 53.

Si l’infidélité de l’ancien attaquant de Barcelone est vraie, à quel point serait-elle emblématique serait si les deux femmes étaient photographiées marchant dans les rues catalanes. Sans aucun doute, l’intrigue à laquelle personne ne s’attendrait mais qui laisserait tout le monde sans voix.

Les rumeurs de mariage de Piqué et Clara Chía

Après la scandaleuse séparation de Shakira et Piqué et qu’il ait officialisé sa relation avec Clara Chía, les rumeurs selon lesquelles le nouveau couple se marierait en février de cette année n’ont pas tardé à apparaître.

Tout a commencé lorsque Mhoni Vidente, dont les prédictions sur la Coupe du monde Qatar 2022 se sont réalisées, a assuré que ce qu’il voyait dans le futur était un mariage.