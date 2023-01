Noël Le Graët réagit au départ de Karim Benzema : «S’il avait été là, on n’aurait pas eu…»

Au lendemain de la finale de Coupe du monde, perdue par les Bleus face à l’Argentine, Karim Benzema annonçait sa retraite internationale sur ses réseaux sociaux. Dans le Journal du dimanche, Noël Le Graët s’est confié sur le départ du ballon d’or 2022.

Pour Noël Le Graët, le président de la FFF, ces allusions et sous-entendus sont nuls et non avenus. «J’admire la carrière de Benzema, malheureusement il a eu quelques petits pépins et je le regrette», souffle ce dernier ce dimanche soir sur les ondes de RMC.

«Je me fiche de ce qu’on raconte, le staff a fait ce qu’il fallait. On avait 24 joueurs, on a terminé à 24 donc le staff a été très certainement performant. Benzema a repris l’entraînement quand la compétition se terminait, pas avant.» Et d’enfoncer le clou: «Si Karim avait été là, on n’aurait pas eu Giroud et on n’aurait peut-être pas marqué autant !»

Auteur de quatre réalisations durant la Coupe du monde – dont le but décisif face à l’Angleterre en quart de finale – Olivier Giroud bien sûr s’est montré à son avantage dans le tournoi mais le parallèle ainsi émis par le patron du football français frôle au mieux la maladresse au vu du passif entre les deux hommes.

Au lendemain de la finale perdue par la France devant l’Argentine, KB9 a annoncé sa retraite internationale. Didier Deschamps a lui été confirmé dans ses fonctions de sélectionneur jusqu’en juin 2026.