Nigeria : Un homme arrêté pour avoir violé sa fille de 7 ans (photo)

L’entrepreneuse de mode populaire, Toyin Lawani, également connue sous le nom de Tiannah, a partagé une expérience amère qui s’est produite pendant son enfance.

Lawani a révélé qu’elle avait été souillée par son oncle à l’âge de 15 ans. L’icône de la mode a parlé de l’événement désastreux lors d’une interview avec Chude Jidenowo. Elle a expliqué qu’elle ne pouvait pas le dire à sa mère, mais plutôt à l’une de ses tantes. Lawani a déclaré : «J’ai été violée par mon oncle quand j’avais 15 ans et j’ai dû aller chez ma grand-mère à Ibadan. Je n’ai rien dit à ma mère mais j’ai dû le dire à une de mes tantes».

«Ma mère était tellement déçue et blessée. Elle ne pouvait pas le supporter». Elle a expliqué que l’expérience est la raison pour laquelle elle est protectrice envers ses enfants. Elle a déclaré: «Je ne fais confiance à personne et c’est la raison pour laquelle je suis si stricte avec les enfants. De toute façon, personne ne peut s’approcher de mes enfants, vous ne pouvez faire confiance à personne, même à vos frères et sœurs».

«J’ai perdu mon innocence à un très jeune âge et je détestais tellement ma mère parce qu’elle n’était pas là pour moi ; elle était toujours au travail ça m’a traumatisé mais maintenant je comprends».