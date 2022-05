Neymar : le montant scandaleux qu’il a dépensé pour acheter le ballon pour la finale de la CAN

En 2015, Mephis Depay a signé avec Manchester United pour 35 millions d’euros et comme l’une des grandes figures du football européen.

L’attaquant formé au PSV aux Pays-Bas a été exclusivement sollicité par Mourinho pour arriver au club anglais mais rien ne s’est passé comme prévu. Il est arrivé comme une vraie star, un transfert monumental et c’est l’inverse qui s’est produit.

Dans son livre récemment publié ‘Corazón de León’, Depay a avoué: «Quand Mourinho est venu, je me sentais en confiance et je me suis même entraîné à un niveau supérieur, mais rien n’a changé ma situation, même tout donner à l’entraînement. Même des joueurs comme Ibrahimovic , Pogba ou Carrick se demandait comment il était possible qu’il n’ait jamais eu de chance.»

Dans le même ordre d’idées, il a avoué : «Mourinho m’a dit qu’il était très satisfait de mon travail et de mon attitude, mais il ne m’a jamais donné d’options pour jouer. Et à ce moment-là, il m’a fait perdre la tête. Après l’entraînement, je suis rentré chez moi et je ne voulais voir personne : mentalement, j’avais du mal et ça empirait de jour en jour.

Pour conclure, Depay a déclaré : «Vu de l’extérieur, j’ai eu une belle vie, j’ai joué dans l’un des plus grands clubs du monde, j’ai vécu dans une belle maison avec une piscine, avec mon meilleur ami, Gigi, et Je conduisais une Rolls Royce, mais elle était malheureuse. Jusqu’au jour où j’ai heurté mon ami impuissant et il ne m’a pas reconnu».

Après Manchester United, Depay a été déclaré transférable et l’Olympique de Lyon a payé 18 millions d’euros pour son transfert et à partir de là, il a relancé sa carrière.

Dans le club français, Depay a joué 177 matchs, marqué 76 buts et donné 46 passes décisives, étant une figure et aujourd’hui, se retrouvant au FC Barcelone.