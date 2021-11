Neymar, fête et poker quelques heures après sa grave blessure

Cristiano Ronaldo ne s’est jamais caché. Bien qu’il ait toujours partagé que sa priorité est la réussite collective, El Bicho a déclaré, dans plusieurs interviews, qu’il aime gagner des prix individuels et apprécie beaucoup lorsque son travail – et celui de ses équipes – est reconnu dans des galas tels que ceux organisés par la France Football et FIFA.

Le discours de CR7 n’est pas loin des récentes déclarations de Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football, qui a assuré que le monstre portugais lui avait même dit que sa grande ambition était de prendre sa retraite avec plus de Ballon d’Or que Lionel Messi.

Après avoir laissé une marque indélébile sur Manchester United, le Real Madrid et la Juventus, et après avoir remporté des titres avec l’équipe nationale du Portugal et être le propriétaire des records de score les plus importants, il semble que le regard de Cristiano se concentre sur le fait d’être le meilleur vainqueur des Ballons d’Or.

«Ronaldo n’a qu’une ambition et c’est de prendre sa retraite avec plus de Ballon d’Or que Messi. Je le sais parce qu’il me l’a dit», étaient les mots du directeur éditorial de FF, dans une interview au NY Times.

M. Ferré a également partagé qu’il y a des gens des clubs, des représentants et même des joueurs qui l’appellent pour savoir qui a remporté le Ballon d’Or. Cependant, il ne cède pas. Lui et son assistant sont les seuls à le savoir. Et, plus tard, quand la date approche, le gagnant (pour préparer ce qui sera publié après le gala).

«Je leur dis que je ne peux pas partager le nom car les gagnants ne le connaissent pas encore et ce ne serait pas bien s’ils n’étaient pas les premiers à le découvrir (…) Nous sommes très prudents. Mais l’identité du vainqueur du Ballon d’Or est un grand secret. Il n’y a pas d’équivalent dans le reste du sport, je pense».

Ah ! Et il a révélé comment Modric a réagi lorsqu’il l’a appelé pour le confirmer comme vainqueur du Ballon d’Or 2018 : «Il a pleuré comme un enfant.»

Pour en revenir au thème central de la note, il faudra voir avec combien de Ballons d’Or Cristiano Ronaldo se retrouve. Il ne l’a plus gagné depuis 2017 et Lionel Messi a de sérieuses options pour prolonger l’avantage cette année. Si le génie argentin le conquiert lundi prochain, il obtiendrait 2 Ballon d’Or sur les 7 actuels de Manchester United.

Quoi qu’il en soit, et malgré le fait que le meilleur buteur du football professionnel est sur le point d’avoir 37 ans, rien n’est à exclure. N’oublions pas qu’en 2012, Messi était à 4 contre 1 et Cris a réussi à l’égaler. Entre 2017 et 2018, le combat était à 5 contre 5. A attendre.