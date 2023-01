Neymar et Bruna Biancardi alimentent les rumeurs de réconciliation

Le couple, qui a rompu l’été dernier, a été vu à Paris ces derniers jours et le mannequin brésilien était hier au stade du PSG.

En août dernier, une vague de spéculations et de rumeurs a inondé les réseaux sociaux et les médias dans une bonne partie du monde : Neymar et Bruna Biancardi avaient rompu, tout le monde le disait. Quelques jours plus tard, la confirmation tant attendue est venue du mannequin brésilien :

«Ça fait un moment qu’on n’est plus ensemble (…). J’ai toujours été très impliqué dans le mien, vous savez, mais comme ils se lancent tout le temps dans des commérages, je préfère préciser ici que je ne suis plus en couple depuis un moment», a-t-il déclaré, soulignant également l’affection qu’il avait pour lui, le footballeur et sa famille.

Mais le temps a passé et au cours des derniers mois, Neymar a été lié à plusieurs femmes dans la presse tandis que Bruna a tenté de reconstruire sa vie sans autant de projecteurs sur elle.

Pourtant, le Brésilien fait de nouveau la une des journaux après que le couple a été aperçu la semaine dernière dans les rues de Paris, tous les deux seuls et sans personne autour.

De plus, bien qu’il n’y ait toujours pas de confirmation officielle de leur prétendue réconciliation, les derniers gestes de Bruna Biancardi sur les réseaux sociaux alimentent les spéculations.

Le mannequin a confirmé sa présence dans la capitale française le 4 janvier avec diverses images à côté d’un manège, au pied de la Tour Eiffel ou se reposant à la terrasse d’un restaurant haut en couleur.

Cependant, ce qui a le plus attiré l’attention, c’est qu’hier il était au Parc des Princes pour assister au match entre le Paris Saint-Germain et Angers.

De là, il a partagé l’hommage que le club a rendu à Pelé avant le coup de sifflet initial. Peu de temps après, elle refait une publication dans laquelle elle apparaît accompagnée de Guilherme Pitta, l’un des meilleurs amis de Neymar.