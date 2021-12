Neymar a t-ill dépassé les légendes brésiliennes comme Ronaldinho, Kaka et Romário ?

Interrogé sur ses retrouvailles avec le Real Madrid, Sergio Ramos assure qu’il fera tout pour que le PSG se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions

«Le tirage au sort contre le Real Madrid ? Le destin est très capricieux et j’aurais aimé avoir une équipe différente. Vous connaissez l’amour et l’affection que j’ai pour le Real Madrid et cela ne changera jamais. Il est temps d’affronter le présent : je suis un joueur du PSG et je vais défendre mon équipe. Je vais faire tout ce que je peux pour qu’on se qualifie. Madrid traverse un bon moment, mais il y a encore des mois avant ce match. C’est à moi de défendre mes intérêts, qui sont le PSG», a confié Sergio Ramos à l’occasion d’un live pour John Reed et dans une vidéo publiée par le compte Twitter d’El Partidazo de COPE et dans des propos également relayés par le journaliste Sergio Quirante.