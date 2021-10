Nayel Nassar : 5 choses sur l’homme qui a épousé Jennifer, la fille de Bill Gates

Aéroport mais faites-le à la mode. Beyoncé a bercé un ensemble inspiré des années 80 avec un sac en perles alors que Jay Z marchait derrière elle dans un bob noir et blanc le 17 octobre.

Beyonce, 40 ans, et Jay-Z , 51 ans, ont quitté Venise, en Italie, avec style. La chanteuse «Halo» fait tourner les têtes dans un costume jaune clair, composé d’un blazer légèrement surdimensionné et pantalon robe conique alors qu’elledirigeait vers l’aéroport le dimanche 17 octobre.

Le regard était tous des années 80, comme elle apparié l’ensemble couleur canari avec une pompe en cuir verni et un sac à main vert pastel fait de perles.

La native de Houston a terminé sa tenue avec un collier de style bavoir dramatique – similaire à celui qu’elle portait avec sa robe plongeante noire et verte – ainsi qu’une paire de lunettes de soleil et un masque protecteur. La reine Bey a ajouté du volume à sa coiffure en demi-queue de cheval, qui comprenait de magnifiques boucles en cascade.

Jay-Z pouvait être vu marchant légèrement derrière sa femme de 13 ans dans un chapeau de seau noir et blanc accrocheur. Il a gardé le reste de son look, un bomber et un pantalon noirs discrets, ainsi qu’une nouvelle paire de baskets blanches.

On pouvait voir plusieurs assistants marcher avec eux, tenant un fourre-tout Louis Vuitton On-The-Go de 3 000 $, une boîte avec une poignée en ruban et un deuxième fourre-tout rempli d’articles (notamment, seul l’iPhone de couleur rouge de Beyoncé semblait sortir de son petit sac à main).

Le couple A-List était en Italie pour les noces ultra-exclusives d’Alexander Arnault — fils du président de LVMH Bernard Arnault, qui vaut 185,4 milliards — et de la fondatrice de D’Estrée, Géraldine Guiotte.

Alexander travaille également dans l’entreprise familiale, en tant que vice-président exécutif de Tiffany & Co. que LVMH a acquis en 2019 pour un montant énorme de 16,2 milliards de dollars.

Le couple a été vu se tenant la main alors qu’ils arrivaient à l’affaire, avec Bey emmitouflée dans un manteau boutonné noir sur une robe bleue décolletée.