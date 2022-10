Nani et la polémique avec Cristiano Ronaldo : «Peut-être qu’il est allé aux toilettes…»

Actuellement, Cristiano Ronaldo vit un moment sombre à Manchester United. Pour avoir quitté le stade hier face à Tottenham, la star portugaise est pénalisée par son club.

En plus d’être écarté de l’équipe et de ne pas entrer dans les comptes d’Erik ten Hag pour le match face à Chelsea samedi, Cristiano Ronaldo devra payer une amende millionnaire pour avoir quitté Old Trafford avant le coup de sifflet final de la rencontre avec Tottenham.

Selon le Daily Star, l’international portugais écopera d’une amende d’un million de livres, soit 1,15 million d’euros au taux de change actuel. Un montant véritablement astronomique mais qui, au final, ne représente que deux semaines de salaire de CR7 à Old Trafford. .

Official Man United statement on Cristiano Ronaldo 🚨🔴 #MUFC

“Cristiano will not be part of the Man United team for this Saturday’s game against Chelsea. Rest of the squad is fully focused on preparing for that fixture”. pic.twitter.com/NdztshOuSf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 20, 2022