Nabilla : la femme Thomas Vergara attend-elle une deuxième enfant ?

Les fans de Nabilla ont remarqué quelque chose d’étrange sur les dernières photos Instagram de leur idole… Ils sont persuadés qu’elle est enceinte d’un deuxième enfant !

Chaque année pendant la période de Noël, les stars des réseaux sociaux postent de sublimes photos de famille sur leurs différents comptes.

Une fois de plus, les influenceurs et influenceuses français ont récidivé. Parmi eux, on retrouve Nabilla et son chéri Thomas Vergara.

L’ancienne candidate de téléréalité a commencé par partager une série de photos dans laquelle ils apparaissent sur leur 31. Bien entendu, Milann est aussi de la partie !

Sur l’un des clichés, la petite famille pose même avec le Père Noël. Oui, vous avez bel et bien lu. Il semble avoir passé la soirée à leurs côtés !

Toujours sur Instagram, Nabilla a ensuite posté une photo, une fois de plus en famille, aux pieds du sapin. Ils portent tous le même pyjama bleu, décoré de petits Pères Noël.

On retrouve la star des réseaux sociaux sur un autre cliché, cette fois-ci seulement accompagnée de son fils devant un autre sapin.

Les fans de la blogueuse étudient chaque nouveau post avec la plus grande des attentions. Sur l’ensemble de ces clichés, ils ont alors remarqué quelque chose d’étrange…

Elle n’apparaît jamais de face et semble cacher son ventre à chaque fois. Pour eux, cela ne fait alors aucun doute, elle est enceinte. Depuis peu, les rumeurs courent à ce sujet. Cette fois-ci, elles semblent se confirmer…

Très active sur les réseaux sociaux, Nabilla fait le bonheur de ses millions de fans. Avec elle, les internautes n’ont jamais le temps de s’ennuyer.

Ils suivent ainsi l’activité de leur idole avec la plus grande des attentions au quotidien, en quête de nouvelles petites pépites. Et pour le coup, il y en a beaucoup !

Entre les sublimes photos, les petits moments avec son fils, les anecdotes délirantes et les annonces inédites, il y a de quoi faire. De ce fait, l’ancienne candidate de téléréalité cumule près de 7 millions d’abonnés sur Instagram, la vitrine de ses plus beaux clichés.

Oui, vous avez bel et bien lu ! Elle s’impose ainsi comme l’une des blogueuses françaises les plus populaires sur le réseau social. La grande classe !

Dans l’espace commentaire de ses derniers posts, les internautes sont nombreux à avoir évoqué le fait qu’elle cache son ventre.

«Je suis sûre que tu es enceinte Nabilla«, commente une fan. «Je pense pareil, on ne voit plus son ventre sur les photos», répond alors une autre.

«Elle fait beaucoup de photos assises par terre pour cacher son ventre, peut-on également lire. Comme Kamila d’ailleurs qui nous a annoncé sa grossesse hier.»

Celle qui partage le quotidien du beau Thomas Vergara pourrait donc annoncer la bonne nouvelle dans les jours à venir.