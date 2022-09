Mort d’Elizabeth II : le vibrant hommage de Pelé

Le footballeur Pelé a révélé être un «grand admirateur» de la souveraine depuis son séjour au Brésil en 1968, où elle avait assisté à un match dans le stade bondé du Maracana.

«Je suis un grand admirateur de la reine Elizabeth II depuis la première fois que je l’ai vue en personne, en 1968, lorsqu’elle est venue au Brésil pour être témoin de notre amour du football et qu’elle a fait l’expérience de la magie d’un Maracana plein à craquer», a-t-il tweeté. «Ses actes ont marqué des générations. Cet héritage sera éternel.»

I have been a great admirer of Queen Elizabeth II since the first time I saw her in person, in 1968, when she came to Brazil to witness our love for football and experienced the magic of a packed Maracanã.

Her deeds have marked generations. This legacy will last forever. pic.twitter.com/13xyilesGT

— Pelé (@Pele) September 8, 2022