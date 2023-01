Morata annonce le départ d’Alice Campello de l’USI : «Ils ont été les pires jours de ma vie…»

Le footballeur a partagé une image où sa femme et sa petite Bella apparaissent en train de se reposer dans la chambre de la Clínica de Navarra.

«Alice Campello a déjà quitté l’unité de soins intensifs et est dans la salle beaucoup mieux et se remet avec Bella», a ainsi commencé le texte qu’Álvaro Morata a écrit sur son profil Instagram pour annoncer l’heureuse nouvelle.

Tout cela après un accouchement qui a «commencé à avoir des complications», mais qui «s’est très bien passé», donnant comme fruit la petite Bella

Après l’accouchement d’Alice le lundi 9 janvier dernier, c’est ce mercredi que la jeune influenceuse et femme d’affaires a pu quitter l’unité de soins intensifs et enfin rencontrer Álvaro et son nouveau-né -le quatrième enfant du partenaire-.

Un moment très émouvant que l’attaquant de l’Atlético de Madrid a voulu immortaliser, faisant l’éloge de sa femme après ces jours de malaise : «J’assimile encore tout ce qui s’est passé. Merci Alice de m’avoir encore une fois donné une leçon. Tu es sans aucun doute un combattant et un exemple pour moi. Ce sont les pires jours de ma vie, mais j’ai de la chance de t’avoir. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie, et ma vie sans toi n’aurait aucun sens.

Et c’est que Morata a beaucoup souffert ces jours où Alice Campello était aux soins intensifs, pour cette raison, il n’a pas hésité à remercier les médecins et les membres de la Clínica de Navarra pour leur traitement :

«Merci à toutes les personnes qui ont été proches de nous, et encore une fois merci à tous les gens du CUN pour leur délicatesse et leur traitement. Merci au Dr Muñoz et à toutes les personnes qui travaillent dans cet hôpital. Il faut profiter de chaque instant. Merci à tous», a-t-il conclu.

Le quatrième enfant du couple

Avec Alice sortie des soins intensifs, la famille respire calme et heureuse, et avec la petite Bella, il y a maintenant quatre enfants que Morata et Alice ont, qui se sont avérés être l’un des couples les plus établis du monde du football, et qui Ils régulièrement répandre des expressions d’amour les uns pour les autres à travers leurs réseaux sociaux.