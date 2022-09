Mondial 2022 : le Nigéria affrontera le Portugal de Cristiano Ronaldo en amical

Le successeur de Thomas Tuchel, démis de ses fonctions d’entraîneur de Chelsea ce mercredi, a déjà été trouvé. C’est l’Anglais Graham Potter qui va succéder à l’Allemand à la tête des Blues.

Chelsea n’aura pas mis bien longtemps à remplacer Thomas Tuchel. Licencié ce mercredi à la suite de la défaite des Blues face au Dinamo Zagreb mardi en Ligue des Champions (1-0), mais aussi en raison du début de saison poussif de son équipe, l’entraîneur allemand n’aura laissé son poste vacant qu’un peu plus de 24 heures.

Ce jeudi, le club londonien a en effet officialisé l’arrivée de Graham Potter. Coach de Brighton depuis 2019, l’Anglais de 47 ans s’est engagé avec le champion d’Europe 2021 pour cinq ans, soit jusqu’en 2027. Il s’est montré très heureux de se lancer dans cette nouvelle aventure lors de sa rencontre avec les médias du club.

«Je suis incroyablement fier et excité de représenter le club fantastique qu’est Chelsea. Je suis heureux de m’associer aux nouveaux propriétaires du club et j’ai hâte de rencontrer et de travailler avec le groupe de joueurs, et de développer une équipe et une culture dont nos supporters seront fiers», a-t-il confié.

Potter a également tenu à remercier son ancien club. En 3 saisons chez les Seagulls, il aura réussi à développer un collectif séduisant et à accrocher une 9ème place en Premier League la saison dernière, meilleure performance de leur histoire dans l’élite anglaise. À Chelsea, il retrouvera notamment Marc Cucurella, élu meilleur joueur de Brighton la saison dernière.