Modríc : «l’Argentine est une équipe très forte avec Messi à la base»

Lionel Messi a fait un investissement impressionnant et choquant. Avec sa société hôtelière «MIM Hotels», dont il est propriétaire depuis 2017, «la Pulga» a entrepris la rénovation de sa principale unité commerciale, basée à Ibiza.

Les principaux hôtels de l’entreprise du footballeur argentin du Paris Saint-Germain sont : MIM Ibiza, qui est situé sur l’île espagnole où Leo passe ses vacances. Une unité extrêmement précieuse puisque l’hôtel dispose de 52 chambres et d’un magnifique spa.

MIM Mallorca, le deuxième plus grand de la liste avec 98 chambres, le ‘MIM Mallorca’ dispose également d’une salle de sport, d’un spa et se trouve à quelques mètres des belles plages de l’île espagnole.

MIM Sitges, qui a été le premier acheté par Messi, l’établissement compte 77 chambres et se trouve à seulement 20 kilomètres de son domicile à Castelldefels, Barcelone et enfin MIM Baqueira, qui a été acquis en 2020 par Leo et se trouve dans la ville espagnole de Lleida. Bénéficiant d’un incroyable 141 chambres, l’hôtel est très bien situé, avec une piste de ski à quelques minutes.

Pour l’instant, Lionel Messi a profité de la contingence sanitaire qui domine le monde pour rénover son hôtel à Ibiza, dans lequel il a inclus une piscine à «effet de constellation» qui permet aux clients d’écouter de la musique pendant qu’ils sont sous l’eau, entre autres luxes.

Les hôtels d’Ibiza et de Majorque ont rouvert et «ont été rénovés dans le but d’être plus durables et de réduire les émissions», selon le journal Mundo Deportivo.