Modric, Alaba, Kroos… Les entreprises les moins connues des joueurs du Real Madrid

Bars, restaurants, immobilier et sports électroniques ne sont que quelques-uns des concepts dans lesquels les footballeurs d’Ancelotti ont investi.

Le Real Madrid est l’un des clubs les plus puissants du monde économiquement et peut se permettre d’allouer une bonne somme d’argent aux salaires des joueurs.

En effet, le club dirigé par Florentino Pérez a atteint une limite salariale de 739 millions d’euros pour cette saison, la plus élevée, de loin, de toute la ligue.

Les fortunes que les joueurs de football réalisent chaque année leur permettent de vivre confortablement, mais ils parviennent également à les augmenter avec des entreprises qui n’ont rien à voir avec le roi du sport.

David Alaba : foot et restaurants

La grande signature du Real Madrid l’été dernier a une affaire qui a à voir avec le football. Et c’est que l’Autrichien a acheté 2% des actions d’Austria Vienne, qui était son premier club et qui a traversé ces dernières années de graves difficultés économiques.

De plus, Alaba a ouvert les portes de DaRose à Vienne, son premier restaurant et ce qu’il espère être le premier d’une longue série. Rappelons que le joueur a quelqu’un pour le conseiller en matière de gastronomie, puisque son beau-père est Frank Heppner, dit l’Allemand Gordon Ramsey.

Les investissements de Luka Modric

Le footballeur croate a lancé en janvier dernier une collection personnelle de NFT (tokens non fongibles) qui peuvent désormais être achetés sur la plateforme Ethernity.

Selon lui, «les NFT sont l’avenir», et preuve en est que LaLiga, Neymar ou Luis Suárez ont également décidé de miser sur ces atouts.

De plus, et suivant le secteur de la technologie, Modric est partenaire de Sportening, un réseau social pour les fans de sport en pleine expansion avec plus de 2 000 nouveaux utilisateurs par jour et avec des prévisions de plus de 6 millions de fans en moins d’un an et moyen.

Comme si cela ne suffisait pas, Luka combine ces investissements avec d’autres activités plus traditionnelles telles que la vente de biens immobiliers.

Elle le fait à travers la société Modric Family SL qu’elle a créée en 2020 avec pour objet social «l’achat, la promotion, la construction, la réhabilitation, l’exploitation et la vente de tous types de fermes et de bâtiments».

Toni Kroos, en brique et football

Comme son partenaire au milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos s’est également fortement engagé dans le secteur de l’immobilier.

Sa société, appelée Kroos Properties XXI et enregistrée pendant le confinement, a le même objet social que celui de Modric et son siège social est situé dans la prestigieuse urbanisation La Finca, à Pozuelo de Alarcón.

Mais ce n’est pas le seul business dans lequel le milieu de terrain allemand s’est récemment lancé, puisqu’il a également ouvert sa propre académie en ligne pour aider les jeunes promesses par des conseils et des avis via une application mobile.

La malchance d’Eden Hazard

Le Belge est l’un des fondateurs du San Diego 1904 FC, un club créé en 2016 à San Diego et qui en 2018 allait participer à la North American Soccer League, même si malheureusement la compétition a été annulée.

Le club a tenté de négocier un accord avec la United Soccer League (USL), la deuxième division du football américain seulement derrière la MLS, mais le dialogue n’a pas abouti.

C’est pourquoi ils ont dû attendre le 7 septembre 2019 pour faire leurs débuts contre la Los Angeles Force dans la NISA, acronyme de la National Independent Soccer Association.

Vinicius, tourné vers l’avenir

Sous le nom de VJR, Vinicius dispose d’une structure commerciale avec laquelle assurer son avenir loin du football , bien que cette idée semble encore lointaine étant donné qu’il n’a que 21 ans.

Selon O Globo, le footballeur brésilien dispose d’une équipe de 12 personnes travaillant exclusivement pour lui et d’une autre de 27 membres qui fournissent également leurs services, mais pas exclusivement.

Ainsi, il dispose d’un «family office» qui gère le patrimoine familial, d’une société pour gérer ses droits à l’image en Europe et d’un accord avec l’agence TFM, qui l’a aidé tout au long de sa carrière.

De plus, il possède l’Institut Vinicius Junior, un établissement pour l’éducation des enfants les plus nécessiteux de Rio de Janeiro.

Nachos et sucreries

Les croissants Manolo Bakes, connus depuis des années sous le nom de manolitos, ont l’investissement d’un Nacho qui a suivi les traces de son partenaire Álvaro Morata lorsqu’il a décidé de parier sur l’entreprise.

La marque poursuit son expansion et possède déjà des magasins à Madrid, Barcelone, Valence, Saragosse, Séville, La Corogne et Alcalá de Henares, cette dernière étant la ville natale de Nacho. D’autre part, le défenseur a une académie dans la même ville qu’il gère avec son frère Álex.

Bale et les barres

Gareth Bale a été l’une des signatures les plus importantes de l’histoire du Real Madrid et grâce à son transfert, il a réussi à obtenir une bonne somme d’argent pour ses parents.

C’est ce qu’a indiqué le portail Wales Online, qui a assuré que les parents du Gallois étaient actionnaires de Primesure Limited, la société créée par Bale.

Mais le gros business de Bale en dehors du football, ce sont les bars. En 2017, Elevens Bar and Grill a ouvert à Cardiff, un bar sportif avec des écrans de télévision gigantesques et où vous pourrez déguster des hamburgers, des pizzas, des frites et différents desserts ainsi que toutes sortes de boissons gazeuses, bières et cocktails.

Il s’y ajouterait récemment un nouveau lieu ouvrant les portes du Par 59, un bar de près de 2 000 mètres carrés avec le golf comme protagoniste principal. Dans celui-ci, également situé à Cardiff et dont l’accès est interdit aux mineurs, on peut boire, jouer au minigolf et même suivre des cours.

Asensio, partenaire de Marcos Llorente

Marco Asensio vient pratiquement de voir s’ouvrir les portes du Bombastic, l’un des restaurants les plus en vue de la capitale.

Avec lui, il est devenu partenaire d’autres acteurs tels que Marcos Llorente et Ibai Gómez, et il y a quelques jours à peine, la présentation de cette nouvelle entreprise a eu lieu dans laquelle vous pourrez déguster des plats de riz, différentes viandes et poissons grillés, des sushis ou plus classiques entrées comme l’omelette, les croquettes ou les torreznos.

Le footballeur passe toute sa vie à Madrid, mais il n’oublie pas d’où il vient et c’est pourquoi il a également des investissements à Palma de Majorque. Et c’est qu’Asensio est partenaire de Tremendo Grupo, la société de Jaume Colombás et Carlos Berastain qui gère la populaire salle Emblematic, le restaurant Bandarra ou le bar La Tremenda.

Courtois, Casemiro et l’e-sport

Le gardien belge est l’un des investisseurs de Dux Gaming , une équipe de sport électronique qui comprend également le youtubeur DJ Mariio et le footballeur Borja Iglesias. Cette société a d’abord acheté l’Inter de Madrid à Segunda B et a ensuite investi dans EDF Logroño de Liga Iberdrola.

Mais il n’est pas le seul au Real Madrid à s’être investi dans les sports électroniques. Son coéquipier Casemiro a créé sa propre équipe en 2020 avec un nouveau bureau à Alcobendas et avec des experts en marketing, design, communication et ressources humaines, en plus des joueurs.

Marcelo : mannequin et propriétaire du club

Le footballeur brésilien, l’un des capitaines du Real Madrid, est un sacré homme d’affaires. En fait, d’ici 2022, il se prépare déjà à lancer sa société holding DOZE avec laquelle gérer et administrer les propriétés d’autres sociétés, mais il investit dans le monde du football depuis des années.

L’ailier est propriétaire du club brésilien Azuriz Futebol Clube et du CD Mafra au Portugal, qu’il considère comme un moyen de créer «une connexion potentielle entre les marchés européen et brésilien».

Comme si cela ne suffisait pas, Marcelo se voit à l’avenir comme un modèle de sous-vêtements, comme l’a rapporté Paco González il y a quelques jours, et il a une école de sport appelée Campus12 dans laquelle il unit sa passion pour le football, le futsal et le football. Le football.

Isco, avec un partenariat commun avec Sara Sálamo

Le couple a créé une société appelée Isla Noviembre SL avec domicile fiscal dans leur maison à La Moraleja et dans le but d’acheter et de vendre des biens immobiliers. Le capital initial inscrit au registre du commerce était de 375 000 euros et ils ont déjà investi dans au moins quatre appartements à Madrid.