Mike Tyson : l’ancien patron des rings de boxe s’en prend violemment à un homme

Mike Tyson s’en est pris à un homme dans un avion lors d’un vol entre San Francisco et la Floride. Le boxeur américain aurait perdu son sang-froid.

Il faut dire que, d’après les éléments de TMZ, l’homme en question s’est montré un poil trop insistant lorsqu’il s’est rendu compte que se trouvait sur le siège devant lui Iron Mike.

Sur la vidéo du média américain, on le voit gesticuler et interpeller à de nombreuses reprises l’ancien patron des rings de boxe. Ainsi que discuter avec un ami, qui a eu la chance de faire un selfie avec lui avant de monter dans l’avion, assis à quelques sièges de lui.

Mike Tyson appears to beat up some fan that pissed him off while on a plane.

— Fight Scout (@FightScoutApp) April 21, 2022