Michael Ballack zappe Drogba et  Lampard : «C’est le meilleur joueur de Chelsea avec qui j’ai joué»

Après 10 ans, Kylian Mbappé pourrait enfin avoir sa photo avec Didier Drogba. Il n’est pas exagéré de dire qu’après ce que le Français a fait au début de sa carrière, la star ivoirienne pourrait être tout aussi intéressé par un portrait avec le vainqueur de la Coupe du monde.

Lors du gala du Ballon d’Or 2019, alors qu’il était question du trophée Kopa (MVP U21 de l’année), la légende ivoirienne s’est souvenue qu’en 2009, précisément lors de la demi-finale controversée de l’UEFA Champions League entre le FC Barcelone et Chelsea, Kylian lui avait demandé une photo.

Cette nuit s’est terminée de façon si torride qu’il n’a pas fait attention à lui. Didi a donc profité des retrouvailles avec le joueur né en 1998 pour régler sa dette.

«Il y a dix ans, après Chelsea contre le FC Barcelone, un garçon est venu me voir parce qu’il voulait être pris en photo. Ce jour-là, j’ai dit non à cause des décisions terribles de l’arbitre. Je savais que ce garçon était Kylian Mbappé. Je veux payer ma dette maintenant.»

L’actuel propriétaire du numéro 7 du Paris Saint-Germain a commencé son parcours dans le monde du football à un très jeune âge. Il était encore un enfant lorsqu’il a commencé à analyser les offres pour savoir quel club était le meilleur pour se développer. En fait, Chelsea était l’une des options