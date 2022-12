Messi ravi d’avoir remporté la Coupe du monde : «J’étais sûr…»

Malgré la défaite, Varane souligne que la France a gardé la «tête haute» jusqu’au bout. France a perdu, ce dimanche, la finale de la Coupe du monde, face à l’Argentine, par 2-1, aux tirs au but.

A la fin du match, Varane s’est confié aux journalistes et souligne que l’équipe de France a gardé la «tête haute» jusqu’au bout.

«Nous sommes très déçus. Nous avons tout donné. Nous avons dû surmonter de nombreux obstacles pendant la compétition.

Nous nous sommes battus jusqu’au bout et n’avons pas baissé les bras, nous avons récupéré, nous aurions pu gagner. Je suis très fier d’être français et du groupe . Nous avons gardé la tête haute», a commencé par dire le central gaulois.

«On s’est remis dans le match, alors qu’on n’y était pas. C’est allé vite. Physiquement, on a été meilleurs, on a poussé et on a cru. On n’était pas loin de retourner un match qui avait mal commencé.

On a eu un parcours sinueux, mais il y a de la force mentale et beaucoup de cœur dans ce groupe. C’est ce qui nous a permis d’être en finale, de revenir dans ce match, même si cela n’a pas suffi pour gagner», a-t-il ajouté.