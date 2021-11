Messi, Neymar et Mbappé : les chiffres qui montrent que le trio ne travaille pas ensemble ?

Le transfert de choc de Lionel Messi au PSG au début de la saison a donné à Mauricio Pochettino le trio offensif le plus cher du monde et, sur le papier, le meilleur front trois qu’un manager du monde puisse souhaiter en fonction de l’histoire et de la forme actuelle.

Le trio a cependant lutté ridiculement pour geler et produire le football fluide et les chiffres que la hiérarchie du PSG aurait espéré malgré le trio étant l’un des joueurs les mieux rémunérés au monde.

Neymar Jr serait le salaire le plus élevé de l’équipe avec un salaire hebdomadaire de 735 000 €, Lionel Messi gagne 730 000 € par semaine tandis que Kylian Mbappé gagne 458 000 € par semaine.

Le trio gagne un total de 1,9 million d’euros par semaine, ce qui est supérieur au salaire total de nombreuses équipes au même moment.

Les jours du trio pourraient cependant être comptés avec le contrat de Kylian Mbappé expirant à la fin de la saison et les pourparlers contractuels semblent au point mort avec le vainqueur de la Coupe du monde concentré sur un transfert de rêve au Real Madrid sur un transfert gratuit après l’échec du transfert dans le l’été.