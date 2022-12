Messi ne prend pas sa retraite : «Je veux continuer à jouer en tant que champion…»

Les Brésiliens Pelé, Neymar et Ronaldo Nazário ont félicité et félicité aujourd’hui Lionel Messi pour le titre mondial de football, célébrant le génie de l’Argentin fondamental dans la compétition qu’il a remportée en finale contre la France, aux tirs au but.

«Aujourd’hui, le football continue de raconter son histoire, comme toujours, d’une manière passionnante. Lionel Messi remportant sa première Coupe du monde, comme il le méritait, pour son parcours», a écrit Pelé sur Instagram.

Messi a ouvert le score à la 23e minute, avec un penalty, en prolongation il a marqué 3-2, à la 108e minute, puis a converti le premier penalty du bris d’égalité qui s’est terminé par 4-2 en faveur des Sud-Américains.

Avec les deux buts marqués, il se hisse à la quatrième place du classement des meilleurs buteurs de tous les temps au monde, avec les mêmes 13 buts que le Français Just Fontaine en 1958, détrônant précisément Pelé, que Mbappé, champion en 2018, égalait, avec 12 : l’Allemand Miroslav Klose mène avec 16, suivi de Ronaldo Nazário avec 15 et Gerd Muller avec 14.

«Félicitations, l’Argentine ! Décidément Diego (Maradona) a le sourire maintenant», a ajouté le triple champion du monde, en 1958, 1962 et 1970, qui a aussi salué Mbappé et l’«incroyable campagne» du Maroc qui a fait «briller l’Afrique».

Ronaldo Nazário a souligné le «digne adieu du génie qui, en plus d’être la star de la coupe du monde, a dirigé une époque».

«Son football dissipe toute rivalité. J’ai vu de nombreux Brésiliens – et des gens du monde entier – soutenir Messi dans cette finale électrisante», a déclaré le double champion du monde en 1994 et 2002.

O futebol deste cara joga pra escanteio qualquer rivalidade. Vi muito brasileiro – e gente do mundo inteiro – torcendo pelo Messi nesta final eletrizante. Uma despedida à altura do gênio que, muito além de craque da Copa, capitaneou uma era. Parabéns, Messi! pic.twitter.com/djwuKJzexa — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) December 18, 2022

Neymar, en revanche, a écrit «félicitations, mon frère» en postant une photo de son coéquipier du Paris Saint-Germain caressant la Coupe du monde, avant qu’elle ne lui soit remise pour qu’elle la soulève.

Messi, 35 ans, sept fois Ballon d’Or, avait déjà été champion olympique, avait remporté la Copa America et remporté plusieurs titres européens et mondiaux de clubs, manquant le plus convoité, étant champion d’Argentine, celui que vous obtenu aujourd’hui.