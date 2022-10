«Messi est un génie, il faut se méfier de lui»

L’entraîneur Christophe Galtier, a salué vendredi la performance du PSG après le match contre Ajaccio (3-0) en Corse. Dans la foulée, il a fait l’éloge de Messi affirmant qu’il est un génie.

Au cours du match, Lionel Messi a délivré deux passes décisives permettant à Kylian Mbappe d’inscrire un doublé. La Pulga a son tour a marqué un but magnifique. «On a eu un début de match très difficile, compte tenu de la pression et de la présence d’Ajaccio. J’ai enregistré quelques problèmes dans le jeu court. Puis, avec le but, on a débloqué le jeu, bien que sans masquer un manque de rythme. Parfois, nous avons bien progressé, mais nous n’avons pas risqué le coup. Puis, en deuxième mi-temps, les deux autres buts ont été magnifiques», analysé Galtier.

Le technicien parisien a ensuite jeter des fleurs à Léo. «Messi est un génie. Faites attention à lui, gardez cette forme ! Il s’entendait bien avec Kylian [Mbappé] : ce n’est pas par hasard qu’on a telle ou telle qualité dans le secteur offensif. On a fait quelques changements dans notre système de jeu pour les favoriser et mieux les équiper et dans ce jeu-là il y avait, en fait, une connexion très forte entre eux».