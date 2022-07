Mercato : Barça annonce d’autres signatures après Lewandowski

Après avoir obtenu les signatures de Kessié, Christensen, Raphinha et Lewandowski, Joan Laporta, président de Barcelone, a annoncé aux États-Unis que d’autres renforts arriveraient.

«Maintenant, nous allons travailler sur la défense», a déclaré le haut dirigeant des Blaugrana dans une interview accordée à la chaîne mexicaine TUDN. Koundé (Séville), Marcos Alonso (Chelsea) et Azpilicueta (Chelsea) ont été associés aux Catalans.

«Xavi nous a donné une liste avec une série de joueurs et j’espère que les fans pourront recevoir de nouvelles joies. Nous sommes en concurrence avec des équipes comme le PSG et Chelsea pour signer Robert [Lewandowski]. Il voulait venir et nous devons le remercier. Ça et la pression maximale qu’il a exercée», a poursuivi Laporta, avant de conclure.

«Je suis détendu. Nous voulons faire une équipe compétitive, donner à Xavi les outils pour avoir une bonne équipe et je pense que nous sommes sur la bonne voie». Maintenant c’est clair, le FC Barcelone veut revenir sur le toit du football européen. Il veut également remporter la Liga et se prépare pour ces objectifs. Actuellement, Barcelone est à Miami, aux États-Unis, où il effectue un stage de pré-saison.