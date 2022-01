Mauvaise nouvelle pour Neymar : la mère du brésilien est à nouveau agressée…

L’artiste colombienne a dédié de belles paroles à son fils aîné avec une vidéo dans laquelle Milan éblouit en jouant de la batterie.

Ce 22 janvier, Milan Piqué a eu neuf ans. Le fils aîné de Shakira et Gerard Piqué grandit à pas de géant et sa mère n’arrive pas à croire à quelle vitesse le temps passe.

Fière de son petit garçon et du talent musical dont il a hérité, la fille de Barranquilla a voulu dédier quelques mots émouvants à Milan à travers les réseaux sociaux .

«Milan, sur ta journée, je regarde en arrière et vois combien tu as grandi et comment tu commences à t’épanouir. Vous ne cesserez jamais de me surprendre. Comme vous êtes aimant et généreux envers votre famille et vos amis. Les valeurs que vous défendez déjà si jeune et l’effort colossal que vous investissez dans tout ce que vous faites ajoutent à votre talent et vous font briller de votre propre lumière», a commencé à écrire la chanteuse.

Fière de son fils

«Je suis fière de qui tu es et je t’aime de tout mon être, d’une manière impossible que seule une mère peut comprendre et que je ne sais toujours pas comment décrire», a conclu Shakira dans la publication de son compte Instagram officiel.

Dans la vidéo partagée par le chanteur, le petit Milan apparaît dans une pièce insonorisée jouant de la batterie avec ce qui semble être son professeur de musique. Vous pouvez dire que son oreille pour la musique est dans sa famille et la vérité est qu’il le fait extrêmement bien.

Le post de Shakira compte plus de 2,3 millions de likes et quelque 3 300 commentaires, la plupart d’entre eux provenant d’utilisateurs qui louent le grand talent musical de leur fils. Des propos qui rendent encore plus fière la chanteuse, qui ne pouvait être plus heureuse avec sa famille.