Mauro Icardi sort de son silence sur les rumeurs de divorce de Wanda Nara

Le footballeur s’est exprimé sur les réseaux sociaux en niant tout type de crise conjugale malgré les preuves qui pointent vers leur séparation.

Mauro Icardi et Wanda Nara sont à nouveau les protagonistes de la presse dans une grande partie du monde en raison de la supposée nouvelle crise sentimentale subie par leur mariage médiatique.

La fuite d’un audio que la femme d’affaires aurait envoyé à une employée de maison et dans lequel elle affirmait avoir demandé le divorce au footballeur, est devenue la cerise sur le gâteau d’une série de tests qui vont dans un sens : vers la séparation. des deux Argentins.

Cependant, malgré le silence de Wanda, Icardi a décidé de s’exprimer sur les réseaux sociaux en niant tout type de problème avec sa femme.

«Je ne sais pas qui me fait le plus pitié, si ceux qui inventent des choses dans ma vie ou ceux qui y croient», a exprimé l’attaquant du Paris Saint-Germain à travers ses Stories.

Parallèlement à ces mots, il a mentionné le compte Instagram de sa femme et a placé l’émoticône d’un cœur à côté de lui, démontrant qu’Instagram est devenu pour lui le moyen idéal pour montrer les allées et venues conjugales.

Rappelons qu’Icardi a beaucoup donné à parler ces derniers jours pour certaines décisions qu’il a prises sur le réseau social. En premier lieu, parce qu’il a partagé une image avec Wanda Nara et l’a ensuite supprimée.

Mais surtout parce qu’il a aussi supprimé sa photo de profil avec elle pour en mettre une de quand il n’était qu’un enfant. Bien sûr, le bélier a reculé et est revenu pour mettre une photo avec sa femme, différente de celle qu’il avait et sur laquelle on les voit partager un baiser passionné.

«Tu es toujours réel»

Et pas seulement cela, mais au cours des dernières heures, il a partagé une vidéo enregistrée sur une plage idyllique avec Wanda en tant que protagoniste et accompagnée de quelques mots curieux :

«S’ils disent du mal de toi, laisse-les. Car pendant que ces personnes perdent leur temps à bavarder sur vos voyages, vos réalisations et votre vie amoureuse, vous êtes toujours réel et cela leur fait mal. Ça leur fait mal qu’ils veuillent mal te voir, et chaque jour Dieu te bénit», s’entend-on. «Quel discours réussi», dit Icardi à côté de l’émoticône d’un lion et du nom de son partenaire.

Comme si cela ne suffisait pas, il a également partagé par le même média les nouvelles bottes qu’il portera avec le Paris Saint-Germain, des armes dans lesquelles on peut lire le nom de Wanda sur le côté et aussi celui de tous ses enfants, dont les trois qui qu’il a eu avec Maxi Lopez et qui font sans doute aussi partie de la vie d’Icardi.