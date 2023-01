Mauro Icardi : son message de vœu qui nie sa séparation avec Wanda Nara

Le footballeur a publié sur Instagram un post de bienvenue à 2023 dans lequel il fait référence à la femme d’affaires de manière significative et nie indirectement qu’ils se sont séparés.

Wanda Nara a fêté le Nouvel An à Punta del Este, en Uruguay, où elle passe quelques jours de détente avec ses cinq enfants : Valentino, Benedicto et Constantino, fruits de sa relation avec Maxi López et Francesca et Isabella, filles de la femme d’affaires et de Mauro Icardi. À l’occasion de la Saint-Sylvestre, le média a partagé sur son compte Instagram une publication avec une série de photos avec les petits dans un restaurant Sushi dans lequel elle souhaite une Bonne année 2023 à tous.

Mauro Icardi, pour sa part, a également transmis un message du Nouvel An dans lequel il a inclus l’aînée des sœurs Nara et leurs enfants. Pour ce faire, le footballeur a utilisé l’une des photos que son ex-femme avait téléchargées à Punta del Este pour publication sur son compte Instagram. Là, l’attaquant a fait le bilan de l’année 2022 et fait un aperçu de 2023 dans lequel il ne semblait pas se rendre compte qu’il était séparé de sa femme, qui est aussi sa représentante au football.

«Merci 2022 pour les bonnes choses et ces beaux moments vécus. Merci aussi pour chaque moment où les choses n’allaient pas aussi bien ou comme je le voulais, parce que c’était quand je suis devenu plus fort, parce que c’est quand j’ai eu le plus confiance en moi, parce que chaque seconde était une expérience d’apprentissage pour être meilleur dans cette nouvelle année», a-t-il écrit.

«Cher 2023, je te reçois avec la plus belle chose que j’aie dans ma vie, ma famille. Avec une belle femme à mes côtés et cinq beaux enfants. Je souhaite que la vie continue à nous donner la santé, l’amour, la paix, le bonheur et beaucoup de succès», a ajouté Icardi.