Mauricio Pochettino, nouvelle cible du Real Madrid

Manchester United fait face à un nouveau candidat pour l’embauche de l’entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino.

Selon le Daily Mail, il est de plus en plus certain que l’Argentin quittera Paris à la fin de la saison et le Real Madrid est également à la recherche de l’entraîneur, car Carlo Ancelotti a un avenir fragile à Madrid.

La même source écrit que les Merengues et Tottenham ont essayé Pochettino cet été, mais le PSG n’était pas disposé à laisser partir l’entraîneur. Fait intéressant, les deux équipes sont à mi-chemin des huitièmes de finale de la Ligue des champions, avec un avantage sur Paris, ce qui pourrait aider à dicter la sortie précipitée d’Ancelotti en juin – en fait, les deux.

De retour à Manchester – et au cas où le club ne déciderait pas que Rangnick reste sur le banc et abdique et monte dans les bureaux à la fin de la saison – Pochettino et le manager de l’Ajax Erik Ten Hag sont les favoris. Le premier, précise le Mail, a préféré les joueurs, le second par l’entraîneur allemand.

Il est également souligné que le départ prévisible de Kylian Mbappé de Paris à Madrid pourrait traîner l’entraîneur, car on sait que les deux ont développé une bonne relation.