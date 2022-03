Mauricio Pochettino avoue à propos de Messi et autres : «Je suis attristé parce que…»

L’entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, n’a pas caché sa satisfaction face au match d’hier face à Osasuna.

«Les sensations sont très bonnes, si on met cette intensité on est capable de rivaliser avec n’importe quelle équipe. La plupart de ceux qui ont joué l’ont apprécié et c’est difficile dans le football d’aujourd’hui. C’est comme ça, on a fait un match très complet».

Concernant le duel de jeudi face à Galatasaray, le joueur d’Egar a souligné que l’équipe a également amélioré «la circulation et des aspects comme l’envie ou l’illusion, qui manquaient un peu» et a également souligné «la pression après la défaite».

Le natif de Terrassa a également souligné l’importance de la victoire, avant de se rendre en Turquie : «Ça nous donne le moral et la confiance et seul Séville avait perdu des points et le reste nous avait mis la pression».

Xavi a également félicité plusieurs de ses joueurs

À propos de Gavi, il a déclaré que «c’est fantastique, comment il travaille, presse et récupère puis avec le ballon. Il a besoin de s’améliorer car parfois il reçoit et ne regarde pas et se heurte mais il a 17 ans, c’est incroyable.»

De Aubameyang a assuré qu’«il est un cadeau du ciel et un exemple de la façon dont il s’entraîne, comme tout le monde» et il n’a pas été surpris par l’efficacité de Ferran Torres hier :

«J’ai déjà dit que des occasions se présenteraient, il a marqué des buts tout au long de sa carrière et je suis très content de son travail» Et il a mis Dembélé à travers le toit : «Si tu as des performances tu rends les gens heureux, le public voit que tu donnes ta vie pour le Barça et tu ne peux pas tromper les gens du Camp Nou, ils ont fait un très bon match».