Mathias Pogba en détention provisoire

Mathias Pogba, le frère aîné de Paul Pogba, interpellé mercredi, a été déféré devant un juge, mis en examen et placé en détention provisoire dans le cadre de l’enquête sur l’extorsion dénoncée par son frère.

Pour la même cause, quatre autres suspects, qui étaient détenus aux côtés de Mathias mercredi, ont également été mis en examen et détenus. Dans l’enquête, Mathias Pogba est accusé d’extorsion en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer un crime et a le statut de témoin dans une accusation d’enlèvement.

Mathias a démenti les allégations liées à l’enlèvement et à l’extorsion. Selon le site RMC Sport il aurait un alibi pour la nuit du 20 mars, au cours de laquelle Paul Pogba dit avoir été enlevé pendant quelques heures dans un appartement à Paris. En revanche, Mathias était à Turin le 14 juillet, lorsque plusieurs individus se sont rendus au centre d’entraînement de la Juventus pour demander à parler avec Paul. C’est deux jours plus tard qu’il porte plainte à la police.