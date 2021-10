María Pedraza (La Casa de Papel) confirme enfin sa relation avec Álex González

Ce qui était un secret de polichinelle est maintenant officiel. María Pedraza et Álex González sont le nouveau couple surprise de l’année.

C’est ainsi que la jeune femme a voulu crier sur les toits ce jeudi lors de la présentation de la deuxième saison de la série dans laquelle ils travaillent tous les deux, ‘Toy Boy’.

«La vérité c’est que oui, au final c’est quelque chose d’inattendu , mais ça arrive et ça arrive quand on s’y attend le moins», a lancé l’interprète. «Nous sommes très, très heureux», a-t-il confirmé pour mettre un terme à toutes les rumeurs de ces derniers mois.

Des affirmations d’autant plus surprenantes que votre partenaire a toujours été complètement réticent à parler de la relation et de sa vie personnelle en général.

Même si, oui, il a voulu vanter les dons de sa co-star lors de l’événement : «c’est une actrice exceptionnelle et très généreuse», a-t-il avoué.

Pour autant, María n’a pas oublié son ex, Jaime Lorente , et sa future paternité : «D’ici je le félicite et je suis très contente pour lui. Ce qui est bien c’est de rester amis et au final c’est un collègue de la profession et il n’y a rien de plus beau que de s’entendre», a-t-il terminé.