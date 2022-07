Manchester United pousse pour Frenkie De Jong

Manchester United ne lâche rien pour Frenkie de Jong. Selon les informations, des émissaires du club anglais ont atterri aujourd’hui à Barcelone pour aborder la signature du Néerlandais.

Frenkie a rejoint l’entraînement ce lundi. En parallèle, United a fait un geste. Le PDG et le directeur football des Diables Rouges ont tenu une réunion avec la direction sportive du Barça. Rafa Yuste, Mateu Alemany et Jordi Cruyff ont été les interlocuteurs du côté barcelonais.

Joan Laporta a déclaré il y a quelques jours qu’elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher De Jong de partir. Le joueur, pour sa part, insiste sur le fait que son souhait est de rester à Can Barça. Et pourtant, l’option de United est toujours là. C’est sur la table et c’est plus réel que jamais.

Si De Jong se retrouve dans la situation de devoir partir et United est la seule option qu’il valorise. Il y a Erik ten Hag, un technicien qui le connaît et avec qui il retravaillerait volontiers.

Sur le plan économique, Manchester United serait prêt à s’approcher du chiffre que le Barça juge acceptable pour laisser partir le Néerlandais. Il s’agit de 75 millions d’euros. Il pourrait également offrir au milieu de terrain un contrat séduisant, d’autant plus qu’au Barça, il a un contrat de superstar. Petit à petit les positions se rapprochent et cette semaine il pourrait y avoir des nouveautés.