Manchester United : «aucun club ne souhaite le signer en janvier»

À l’heure où plusieurs rumeurs circulent selon lesquelles Cristiano Ronaldo pourrait partir sur le marché d’hiver, Manchester United ne va pas s’inquiéter de cette situation.

Selon ESPN, les responsables des diables rouges sont convaincus que l’attaquant portugais restera au club durant le marché de janvier, car il ne pense pas qu’aucune des équipes qui intéressent CR7 ne s’engage pour son embauche. United ne veut pas non plus le laisser partir, car ils ont déjà averti l’entraîneur Erik Ten Hag qu’il n’aura pas de matière financière nécessaire pour palier le départ du portugais.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester United are confident that Cristiano Ronaldo will stay in the team. However this is because other teams do not want to transfer him. 😳

— NaijaBet.com (@NaijaBet) October 7, 2022