Luka Modric lâche la vérité : «J’ai vu Zidane, Ronaldinho et Cristiano mais le meilleur….»

Dani Alves a eu des affrontements épicés et des centres d’anthologie avec Cristiano Ronaldo. Pourtant, en dehors du contexte compétitif, l’ailier historique brésilien a toujours exprimé son respect et son admiration pour le monstre portugais.

Cette fois, dans une dynamique avec Marca , il devait définir Cris avec un seul mot. Et le terme qu’il a choisi était légende.

Qu’ils soient adversaires depuis si longtemps ne signifie pas que je ne reconnaisse pas ce qu’El Bicho a réalisé dans le monde du football. En fait, il n’y a pas si longtemps, dans une interview accordée à Alkass Sports, il plaçait Cris comme le rival le plus difficile de sa carrière.

«L’adversaire le plus coriace ? Cristiano Ronaldo, parce que Messi et Neymar je ne considère pas les avoir affrontés, même si j’ai joué contre eux à un moment ou à un autre, non. Constamment, Cristiano Ronaldo, sans aucun doute».