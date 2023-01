L’offre de plusieurs millions de dollars que Sergio Ramos aurait rejetée

Sergio Ramos est devenu l’actualité il y a quelques heures, après avoir appris la nouvelle qu’il avait vendu l’un de ses meilleurs chevaux qu’il élève dans sa ferme. Le défenseur, qui est en Arabie Saoudite avec le Paris Saint-Germain, a profité de cette destination pour réaliser une transaction juteuse.

Cependant, en plus d’être allé jouer le match entre le PSG et l’équipe saoudienne auquel Cristiano Ronaldo a participé, Sergio Ramos en a également profité pour régler quelques problèmes en suspens. Parmi eux, on savait que le défenseur expérimenté aurait repoussé une vraie fortune.

C’est qu’Al-Nassr, le club où joue Cristiano Ronaldo, lui aurait proposé un contrat très similaire à celui qui s’est vu proposer à Cristiano pour rejoindre l’équipe, aux alentours de 200 millions d’euros. Selon des médias français, le joueur aurait rejeté cette offre de continuer au club parisien.

C’est qu’après avoir réalisé une très bonne deuxième partie d’année en 2022 et entamé 2023 de la bonne manière, le Paris Saint Germain serait en train d’analyser le renouvellement du contrat du joueur, afin qu’il continue à faire partie de l’équipe, ce qui cette année aura pour objectif d’être champion

De cette façon, le défenseur a rejeté une véritable offre millionnaire et continuerait, au moins pour une saison de plus, en Europe. Il se trouve qu’il a le désir de pouvoir gagner à nouveau la Ligue des champions, le tournoi de clubs le plus important au monde et un compte en attente pour le PSG.

L’entreprise milliardaire de Sergio Ramos

Le défenseur, qui semble désormais avoir tout convenu avec le PSG pour renouveler son contrat, a rejeté une offre d’un million de dollars d’Al-Nassr pour continuer à concourir au plus haut niveau. Cependant, s’il y a quelque chose dont le défenseur n’a pas besoin, c’est de l’argent, car il a des entreprises très rentables.

L’un d’eux est sa ferme où il élève des chevaux pur-sang, où il possède les étalons les plus importants du monde. Au cours des dernières heures, le défenseur a vendu Álamo, le cheval considéré comme le meilleur du monde, pour plus de 1,5 million d’euros. C’est pourquoi Ramos a préféré rester au PSG et jouer la Ligue des champions.