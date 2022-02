Lizzo : la chanteuse est surprise que son nouvel album parle d’amour

La star, dont le dernier album «Cuz I Love you» est sorti en 2019, a révélé lors d’une interview avec Variety qu’elle était choquée par le contenu de son propre disque, admettant que celui-ci est autobiograhique et que le thème majeur est l’amour.

«Pour faire court, je travaille sur cet album depuis l’été 2018» a-t-elle expliqué. «Il a évolué et j’en suis maintenant très fière. C’est une des oeuvres les plus osées, sophistiquées et courageuses que j’ai jamais créées.

Je n’ai pas fini. Je travaille encore dessus, bébé. Et j’espère que ces morceaux seront les titres les plus utiles qui aient jamais existé. Je veux juste aider les gens avec ma musique.»

Lorsqu’il lui a été demandé si cet album était autobiographique, la chanteuse a répondu : «Je pense que je ne serai jamais le genre d’artiste qui dit “Cet album parle d’une histoire que j’ai écrit, ça n’est pas vrai.” Je suis toujours très personnelle. C’est un album qui parle d’amour, ce qui me choque»

Lizzo ne précise pas s’il s’agit là d’amour romantique ou platonique, ou peut-être les deux.