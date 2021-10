Liverpool : «J’ai été surpris», Jurgen Klopp réagit après la victoire contre l’Atlético

L’entraîneur de Liverpool a une nouvelle fois félicité Diego Pablo Simeone lors de la conférence de presse d’après-match face à l’Atlético de Madrid.

Jurgen Klopp, entraîneur de Liverpool, s’est présenté en conférence de presse à l’issue du match remporté 2-3 à l’Atlético de Madrid.

Note de correspondance

«Je ne suis pas surpris par ces deux équipes. Quand deux équipes se rencontrent comme ça, il y a un certain drame. Ils sont sortis pour se battre, et ils sont habitués à se battre pour des buts. Ce n’est pas facile de marquer deux buts dans les 15 premières minutes, mais il y a des moments où la tête peut être votre plus grand ennemi. Nous avons encaissé deux buts, dont un sur coup de pied arrêté. Le deuxième but Je pense que nous n’avons encaissé aucun but comme celui-ci cette saison. A la mi-temps, tout le monde pensait que ça n’allait que dans un sens. Maintenant, nous en savons plus sur la fête à leur sujet. Nous allons essayer de trouver les espaces. Le drame s’est amplifié par les décisions de l’arbitre. Le premier penalty était clair, et le penalty pour l’Atlético n’était pas un penalty. J’ai quand même été surpris que l’arbitre l’annule. Le carton rouge porte malheur, mais c’est un carton rouge. Pourtant, nous avons dû défendre beaucoup,

L’Atlético a-t-il joué jusqu’au bout ?

«C’était un match très intense, mais je ne pense pas qu’ils jouaient à la limite. J’allais lui serrer la main mais je l’ai vu courir. Je ne suis pas content de ma réaction. La prochaine fois que nous nous rencontrerons, nous nous serrerons la main. Nous vivons les choses de manière très émotive, lui et moi».

Apprendre à jouer en Europe

«Beaucoup de choses se sont passées. Lorsque vous êtes dans ces types de jeux, l’expérience est très importante. Toute cette expérience que nous avons eue vous aide. Nous avons la qualité pour marquer ces buts. Nous avons vu plus de coupes pour l’intérieur. Salah a été profilé et a pu marquer plus de buts. Nous apprenons à bien gérer cette intensité. Je ne sais pas si je choisirais à nouveau cette gamme. Je pense qu’il y avait beaucoup de joueurs qui avaient joué pour leurs équipes nationales. Mes footballeurs donnent toujours tout, et s’ils ne le font pas, c’est de ma faute».

La confiance de votre équipe

«Nous connaissons les problèmes que nous avons mais nous essayons de les ignorer. Aujourd’hui, il y avait deux équipes qui étaient très confiantes de gagner. Ce soir a été un vrai combat. Personne ne peut gagner ce match parce qu’il est meilleur que l’autre. Vous verrez comment ce jeu se reproduira. Je ne veux pas que ce jeu revienne. Ce n’est jamais facile. Nous espérons que vous pourrez retrouver la même vieille atmosphère dans notre stade».

Des problèmes contre un Atlético à dix

«Vous demandez ce que j’ai dit après le match à domicile. Je pense que l’Atlético nous a laissé jouer. C’est leur façon de jouer. Je suis le pape du football. Je respecte beaucoup ce qu’il fait. Je ne peux pas le faire. Je ne pouvais pas le faire. Depuis combien de temps êtes-vous ici? 10 ans? C’est incroyable. Je le respecte beaucoup».

Parler au repos

«Je leur ai dit qu’ils devaient bien défendre. C’est important, bien sûr, il pense que Firmino n’a pas pu bien jouer, mais il revient de jouer trois matchs de suite. Jouer 45 minutes, c’était bien. Je suis pour ça. Je ne me souviens pas très bien de ce que j’ai dit, mais j’ai essayé d’être positif avec eux. Nous n’avons pas pu défendre en première mi-temps. Il était évident qu’à côté de ces trois joueurs, il y aurait des espaces. Je ne m’attendais pas à ce 2-2. Ils y étaient. Quand ils avaient le ballon, ils nous attaquaient très bien. Dans la deuxième partie, nous avons dû attaquer. On a vu l’intensité du match. Essayons de garder nos jambes fraîches car nous allons devoir nous battre. Ce jeu ne sera pas dans les livres comme celui auquel nous avons le mieux joué. Ce ne sera jamais facile de gagner contre eux, et je suis heureux.»