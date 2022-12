Lionel Messi surprend tout le monde : «J’ai un peu honte quand Neymar me dit…»

Kim Kardashian a demandé un nouveau permis de construire pour construire sur la parcelle de terrain de 6,3 millions de dollars à La Quinta, en Californie, qu’elle a obtenu dans le cadre de son divorce avec Kanye West.

Kim, âgée de 42 ans, a entamé le processus de construction de sa nouvelle maison dans le désert, qui sera créée par les prestigieux cabinets Bo.Shi Architects et Tadao Ando Architects and Associates, selon The US Sun.

Kim avait déjà demandé à ériger une structure sur la propriété l’hiver dernier, mais le permis a été révoqué avant que la célébrité ne puisse commencer à construire sa résidence sur le thème du vaisseau spatial.

Près de 11 mois après l’obstacle, une fiducie liée à Kim a maintenant demandé un permis pour construire une maison unifamiliale.

Kim a l’intention de construire une piscine et un spa sur sa propriété de 41 817 acres, selon la ville de La Quinta.

Il n’est pas évident que Kim se soit engagée dans le concept initial de conception du vaisseau spatial, malgré sa décision d’aller de l’avant avec la même équipe d’architectes.

La construction a été retardée sur le manoir de Kim

La ville de La Quinta aurait demandé plus d’informations en février 2022 pour se conformer aux règles de sécurité incendie et de piscine avant le début du processus de construction, retardant la route de Kim vers le chantier.

Cependant, l’équipe d’architectes de Kim n’a pas répondu aux demandes de modification des plans spécifiques et la demande d’autorisation a manqué de temps.

Kim a dû recommencer depuis le début car l’application avait expiré, ce qui l’empêchait de continuer là où elle s’était arrêtée.