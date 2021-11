Lionel Messi et Cristiano Ronaldo : quels autres métiers ont-ils en dehors du football ?

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ne sont pas seulement bons pour remporter le Ballon d’Or, le duo est aussi des hommes d’affaires à succès.

Ils profitent tous les deux de leur succès dans le football et en canalisent la fortune vers d’autres entreprises. Forbes a rapporté que le salaire de Cristiano Ronaldo dans le football est faible par rapport à celui de Lionel Messi, mais il le compense certainement dans la publicité.

Lionel Messi est connu pour garder un profil bas mais il fait des exploits dans le domaine des affaires. Au cours de la dernière année civile, Messi a gagné 126 millions de dollars au total, dont 92 millions de dollars provenant de son salaire et 32 millions de dollars de contrats de parrainage.

Ses autres entreprises comprennent des lignes de vêtements et un partenariat à grande échelle. Messi est propriétaire de la chaîne hôtelière MiM, dans laquelle il s’est aventuré en 2017.

Il possède TMS (The Messi Store) qui utilise la valeur de la marque Lionel Messi, le magasin produit des gammes de vêtements allant des T-shirts aux sweats à capuche avec le logo Messi.

La marque Messi s’associe à de grandes marques pour augmenter leur acceptabilité et leurs ventes, dont Budweiser et Adidas.

Budweiser a célébré son 644e but en offrant des bières aux gardiens contre lesquels le but a été marqué. Il a signé un accord qui lui a permis d’empocher 12 millions de livres sterling par an avec Adidas en 2017. Il voulait conquérir le monde des affaires comme il l’a fait avec le football.

Cristiano Ronaldo, quant à lui, s’est avéré être un génie dans le monde des affaires. Il a beaucoup d’affaires à exploiter et la valeur de sa marque est insensée. Il possède trois hôtels, dont le célèbre hôtel CR7.

Il possède une société de Parfumerie et une société de Jean (CR7 Denim). Un restaurant (Zela Restaurant) à Ibiza et à Londres. Un centre de remise en forme, CR7 Crunch Fitness.

Clinique capillaire, entreprise de location Insparya et jet privé. Il engrange des millions de dollars sur son compte Instagram et il est l’individu le plus suivi sur les réseaux sociaux.