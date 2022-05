L’incroyable record que Rodrygo a arraché à Neymar

Bien qu’il ait été éliminé de la Ligue des champions par l’équipe de Carlo Ancelotti, Pep Guardiola est considéré comme l’un des meilleurs managers de football aujourd’hui.

Cependant, l’efficacité et la capacité à construire des équipes d’élite ne se traduisent pas par ses talents de pilote, car l’Espagnol a lapidé une fortune de plus de 300 000 dollars en détruisant quatre voitures de luxe en seulement cinq ans.

Il y a cinq ans, le directeur technique commençait à écrire une histoire prestigieuse en devenant le stratège de Manchester City, mais les coupes de Premier League qu’il a soulevées à cette époque sont assimilées aux différentes voitures qu’il a conduites dans la ville et se sont écrasées à plus d’une occasion. Nous vous proposons de découvrir les modèles que l’ex-Barcelonais a détruits

Mercedes Glé

La première des voitures qui a subi la malédiction de Pep Guardiola qu’il a vu conduire dans les rues du centre-ville était ce camion d’une valeur d’environ 67 000 dollars.

Cependant, le modèle n’a duré qu’un temps, car il a encore du mal à s’adapter à la conduite du côté droit de la voiture. Pour cette raison, ils s’assurent que les miroirs sont généralement ceux qui durent le moins longtemps.

Bentley GTX 700

Après avoir eu une mauvaise expérience avec le modèle allemand, la DT a opté pour une élégante voiture britannique de race pure qui coûte environ 200 000 dollars.

Peut-être dans l’espoir qu’il deviendrait plus facile de conduire et de s’adapter à la conduite britannique. Bien que cela ne se soit pas produit à cause des divers chocs qu’il lui a donnés.

Mini Cooper

Après les deux expériences infructueuses avec des véhicules de luxe, le chef des «Citizens» a choisi de ne pas dépenser autant d’argent de sa poche lors de l’achat de cette voiture pour un prix allant de 40 à 80 mille dollars. Même s’il s’agissait du «me faire rire» de la presse, le Catalan n’a pas pu revenir sur son inconduite au volant.

Range Rover Sports

La dernière voiture que l’entraîneur Celeste a décidé d’acheter était une luxueuse fourgonnette à quatre portes qui a de nouveau subi le malheur de ses prédécesseurs.

À cette occasion, l’argent que l’étoile a brûlé était d’environ 200 000 dollars, ce qui a même ruiné le moteur de la voiture en chargeant de l’essence super au lieu du diesel.

D’autre part, il ne faut pas seulement prendre en compte le prix que Pep Guardiola a promis pour chacun des véhicules, car ceux-ci ne couvrent pas le montant des dépenses qu’il a eues dans les réparations qui l’ont amené à dépenser 566 000 autres dollars.