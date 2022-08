Ligue des Champions : le tirage complet des barrages

Le tirage au sort a désormais rendu son verdict. L’UEFA a désigné ce mardi les affiches des barrages de la Ligue des champions, qui vont se dérouler les 16-17 août pour les matchs aller et les 23-24 août pour les matchs retour.

Les vainqueurs seront qualifiés pour la phase de groupes de l’UEFA Champions League et rejoindront les 26 équipes directement qualifiées. Toutes les équipes perdantes seront reversées en phase de groupes de l’UEFA Europa League (tirage le 26 août prochain).

