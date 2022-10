Ligue des champions : le FC Barcelone éliminé (officiel)

Il est pour beaucoup l’un des meilleurs défenseurs centraux que le FC Barcelone ait eu au cours de ce siècle. Rafael Márquez est une légende moderne du club blaugrana et maintenant, sous la présidence de Joan Laporta, il est revenu au club pour diriger nul autre que le Barça B, l’équipe réserve qui a connu des hauts et des bas pendant des années. Márquez, qui a joué au Barça entre 2003 et 2010, a un petit «défaut» à son palmarès : il ne s’est jamais entendu avec Lionel Messi. De plus, chaque fois qu’il le peut, Rafa Márquez dit du mal de Messi.

Au point de ne pas le considérer comme le meilleur footballeur de l’histoire. C’est ainsi que Rafa Márquez l’a précisé à plusieurs reprises : «Nous n’avons jamais été de très bons amis, c’était toujours une bonne relation, cordiale et respectueuse transformé pour gagner chaque match», a-t-il déclaré dans une interview pour El Chiringuito.

Dans une autre interview, cette fois pour le média mexicain TUDN, Márquez a détaillé une dispute qu’il a eue avec Messi dans un match, dans lequel l’Argentin n’a apparemment pas marqué de buts (étrange cela) :

«Ils ont donné le ballon à Messi et il a commencé à se moquer de l’un et de l’autre, il a atteint le but et n’a pas marqué, alors vous savez que je n’aime pas perdre même dans les billes, j’ai grondé Leo parce qu’il n’a pas passé le ballon et n’a pas marqué, il nous sommes fâchés, nous avons commencé à nous disputer, Pep est entré et a fait taire Leo, et le combat est terminé».

Les seules saisons au cours desquelles Messi, Rafa Márquez et Guardiola ont coïncidé étaient 2008-09 et 2009-10 et Messi a marqué respectivement 38 et 47 buts, des saisons qui ont valu à Messi ses deux premiers Ballon d’Or. Marquer des situations sans les terminer par un but. Oui c’est vrai qu’ils ont eu du dépit à l’entraînement, l’un d’eux documenté en vidéo. Márquez l’avait durement frappé et Messi s’était fâché.

Cela dit, dans l’interview El Chiringuito 2021, Rafa Márquez a révélé qui est pour lui le meilleur de tous les temps, alors qu’il pensait que le Ballon d’Or 2021 (d’ailleurs) n’était pas pour Messi :

«Le meilleur de tous les temps est Pelé, même si je ne l’ai pas vu jouer, mais pour tout ce qu’il a gagné, comment il a marqué le football et sa transcendance malgré les moments où il a joué. Pour le Ballon d’Or cette année (2021) il l’a donné à Lewandowski Et si ce n’était pas lui, ce serait entre Leo et Benzema, mais c’est très difficile de préférer l’un des deux».

L’ancien joueur mexicain a également détaillé une partie de ses expériences avec la star brésilienne Ronaldinho, qu’il estime hautement :

«J’ai vécu avec Dinho dès le début à Barcelone et j’ai vu ses capacités lointaines, évidemment Messi est unique en son genre, mais Ronaldinho était magique, la joie du football, la fête. Quand on pensait qu’il allait faire quelque chose, il sortait autre chose du chapeau, c’était magique. On sait qu’il n’a jamais donné ce qu’il pouvait peut-être». Désormais au Barça, on entend à peine Rafa Márquez parler en mal de Messi. Et ça ne peut pas.