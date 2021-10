Ligue des Champions 2021-22 : les 8 affiches de la troisième journée

Le PSG s’est entraîné une dernière fois avant de recevoir Leipzig pour la Ligue des champions et dans le traditionnel fou le Brésilien Neymar a été humilié par l’Espagnol Ander Herrera. Sa réaction est devenue virale.

Le Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino accueillera le Red Bull Leipzig pour le troisième tour du groupe A de la Ligue des champions et à l’entraînement lundi, le dernier avant le match, il y avait une situation très particulière entre le Brésilien Neymar et l’Espagnol Ander Herrera, en vue de Lionel Messi, devenu viral sur les réseaux sociaux.

Lors du traditionnel fou avec lequel les joueurs affrontent leurs premiers mouvements à chaque entraînement, Neymar a été victime d’ Herrera lorsqu’il a subi une giclée qui, en plus, l’a fait tomber au sol, générant des rires de tout le monde et principalement du joueur espagnol. lui-même, qui Il a approché la star brésilienne pour lui faire rire au nez.

Alors que Leo Messi regardait tout rire, Neymar s’est levé et a continué le match, mais en préparant la revanche. Dès que le ballon est revenu à Ander Herrera, le crack de la canarinha est allé le chercher pour lui donner un coup de pied et lui faire payer l’humiliation qu’il lui a fait subir.

Tout, bien sûr, entre rires et au milieu d’un grand climat d’attente d’un match que le PSG veut gagner pour continuer en tant que leader de groupe et commencer à mener le classement jusqu’aux huitièmes de finale d’une compétition qui a entre les sourcils, puisqu’il ne l’a jamais gagné, et qu’il en fait l’un des principaux favoris des stars qu’il a dans l’équipe.