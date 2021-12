Liga : Tebas déteste Laporta plus que Florentino Pérez, la situation qui le prouve

Le président de la Liga était pessimiste quant aux options du club du Barça pour signer le Norvégien. Mais au lieu de cela, il pense que l’équipe merengue peut l’embaucher.

Le président de la Liga Javier Tebas a parlé ouvertement de la possible signature d’Erling Haaland au Real Madrid et au FC Barcelone. Dans une interview au journal As, le dirigeant n’était pas optimiste sur la situation du club catalan, mais il considère que l’équipe merengue a une chance de rester avec l’attaquant norvégien.

«Le Barça aujourd’hui ne peut pas signer Haaland, Madrid peut … et Mbappé», a déclaré Tebas. Il a également ajouté: «Je pense que signer Haaland cet été est très compliqué pour Barcelone, il faudrait qu’il y ait de nombreuses circonstances en dehors de l’accord avec CVC. Il y a les chiffres qu’ils ont présentés et pour récupérer ces pertes et avoir une bonne limite de salaire, il doit faire beaucoup de choses».

Il semble que Javier Tebas ait quelque chose de personnel avec Joan Laporta et le FC Barcelone. Ce n’est pas la première fois que le président de la Liga met en lumière les problèmes économiques de l’équipe culé et semble toujours être contre eux. On sait que Florentino Pérez n’est pas de son goût non plus, mais avec Joan Laporta, il semble que la situation soit pire.

Quelles sont les 4 équipes qui peuvent signer Haaland selon Raiola

Selon le propre représentant d’Erling Haaland, Mino Raiola, les quatre principaux candidats pour prendre le joueur norvégien l’année prochaine sont : le Real Madrid, le Bayern Munich, le FC Barcelone et Manchester City. L’avenir de l’attaquant est encore incertain et tout serait défini en fin de saison.