Liga : le message de FC Barcelone après le 35e titre de champion du Real Madrid

Le FC Barcelone a félicité samedi le Real Madrid pour avoir remporté son trente-cinquième titre de champion, après avoir battu l’Espanyol 4-0 au stade Santiago Bernabéu.

«Depuis le FC Barcelone, nous exprimons nos félicitations au Real Madrid pour avoir remporté son 35e titre de champion», a publié l’entité du Barça sur son compte Twitter.

Desde el FC Barcelona, expresamos nuestra felicitación al Real Madrid por la consecución de su 35º título de Liga. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 30, 2022

Le Real Madrid a condamné la compétition nationale en battant l’Espanyol 4-0 avec deux buts de Rodrygo, un d’Asensio et un autre de Benzema, et mène l’histoire des titres de champion avec neuf de plus que le Barça, qui compte 26 blessés.